Picknick en kleine beeldjes om echte Loreleie definitieve plek te geven Sabine Van Damme

30 juli 2020

18u52 0 Gent De Loreleie, het rode beeld dat plots opdook op het staketsel aan de Van Ecyk, zal een definitieve plek krijgen in de stad. Als tenminste de bezielers van dat project nog een kleine 2.000 euro vinden om die Loreleie in brons – en dus vandalismebestendig – te laten maken. Daarom wordt nu een picknick georganiseerd, en worden kleine beeldjes en bier verkocht.

Of het mag of niet is nog niet duidelijk – corona – maar in principe wordt er op 15 augustus een grote picknick georganiseerd ten voordel van de Loreleie. Die zit nu in de dakgoot van het zwembad Van Eyck. Voordien zat ze op het staketsel onder de Van Eyckbrug, maar dat staketsel moest weg. En daar op dat staketsel zat dat rode meisje plots, zomaar. “Het was in den duik, een beetje een guerilla-actie van de beeldhouwer”, lacht Bob Van de Voorde. “Maar de buurt sloot het beeldje al snel in het hart. En niet alleen de buurt. Het staketsel was eigendom van de Vlaamse Waterweg, en zij zochten uit wie de beeldhouwer was. Ze hebben hem nog een factuur gestuurd voor het gebruik van hun staketsel. Maar uiteindelijk lieten ze die vallen, en nu hebben ze zelfs de reddingsactie voor het beeld gesponsord.”

De Loreleie mag gaan zitten tussen de bankjes op de uitstulping van de Van Eyckbrug. “Op voorwaarde dat ze vandalismebestendig was, maar dat was ze niet. Ze was gemaakt uit breekbaar materiaal. Daarom hebben we het beeld nu in brons laten gieten, maar dat kost uiteraard geld. Daarom doen we nu dus een inzamelingsactie. Er is een grote picknick op de Coyendansweide, in een groot park waar iedereen ver van elkaar kan zitten. Het aantal deelnemers is beperkt, en inschrijven kan nog tot 10 augustus. We bieden een ‘alles-uit-de-buurt-picknick’ aan. Mocht dat uiteindelijk toch niet mogen, wegens corona, dan is ons plan B een afhaal-picknick die je gelijk waar kan eten. Daarnaast verkopen we ook 3D-geprinte kleine Loreleitjes van 10 centimeter hoog. Die kosten 10 euro. Er zijn ook sleutelhangers van 4 centimeter hoog, voor 5 euro. Wie is exclusief wil kan de 23 centimeter hoge versie kopen, waarvan maar 20 exemplaren zijn gemaakt. Die kosten 150 euro. Ten slotte is er nog Loreleiebier, een amberkleurige Session IPA, gebrouwen door Brouwbar in Oudburg 70, in bakjes van 4 x 33 cl aan €20 per bakje.

Bedoeling is de Loreleie op 19 september op haar definitieve plaats te zetten, met veel luister, met de Barge en met watersporters, maar of dat zal mogen valt af te wachten. Corona, alweer.

Alle info en inschrijven op www.loreleie.be of 09/224 29 72 (tussen 18 en 20 uur)