Piano op wieltjes voor de eerste keer op pad

Erik De Troyer

21 augustus 2019

20u42 0

Voor het eerst sinds de start van 123piano ging vanavond de take-away-piano op pad. De piano gemonteerd op een go-cart trok de Dampoortwijk door om op verzoek nummertjes te spelen in de speelstraten. De komende weken gaat de mobiele piano nog vier woensdagavonden op stap in de Gentse wijken. Ledeberg (28 augustus), Muide-Meulestede (4 september), Ekkergem-Malem (11 september) en de Bloemekenswijk (18 september) staan nog op het programma. Een bezoekje van de take-away piano kan nog aangevraagd worden via https://www.123-piano.be/123-take-away-piano