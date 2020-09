Philippe Herreweghe richt Collegium Vocale Gent Academy op: “Ontroerend dat we net in De Bijloke in première gaan” Wietske Vos

09 september 2020

18u27 0 Gent Vanavond klinkt in Muziekcentrum De Bijloke een bijzondere versie van de vijfde symfonie van Beethoven: de 48 jonge musici van Collegium Vocale Gent Academy spelen er hun allereerste concert. Met dit project zet het bekende muziekensemble van Philippe Herreweghe een eerste grote stap richting een eigen groot symfonisch orkest.

Herreweghe is bijzonder blij met deze première in zijn thuisstad Gent. “Ik droom al 20 jaar van een groot symfonisch orkest voor Collegium Vocale. Dit project is de eerste stap. Ik vind het ook ontroerend dat we juist hier in première gaan: in mijn eigen stad, in De Bijloke dan nog. Op deze plek liep ik immers nog rond als student psychiatrie, toen het nog een ziekenhuis was. De cirkel is rond.”

Darmsnarenorkest

Herreweghe zette Collegium Vocale Gent Academy op poten om jonge musici te helpen hun weg te vinden, nu corona de culturele wereld gijzelt. Herreweghe: “Tot nu toe kwam het er niet van om dit te realiseren, maar door corona was er ineens een gat van drie maanden in mijn agenda. Toen hebben we er werk van gemaakt.” Collegium Vocale verspreidde een oproep naar net afgestudeerde Europese muzikanten om in dit Beethovenjaar samen intensief te werken aan de vijfde symfonie van Beethoven. Meer dan 120 kandidaten stuurden een online video auditie in, daaruit werd een 48-koppig ‘darmsnarenorkest’ geselecteerd. “Deze term wordt gemakshalve gebruikt om aan te duiden dat we op historische instrumenten spelen”, legt Herreweghe uit. “In de tijd van Beethoven speelde men voornamelijk op strijkinstrumenten met snaren gemaakt van darm, niet van metaal zoals nu.”

Europese subsidies

Philippe Herreweghe richtte Collegium Vocale vijftig jaar geleden op als student psychiatrie en muziek. Het ensemble groeide uit van een amateurkoor tot een volwaardig professioneel kamerkoor. Daarna bouwde Herreweghe het ensemble in stappen verder uit, zodat het zowel klein en groot zangrepertoire aankon, daarbij begeleid door een eigen instrumentaal ensemble en later zelfs barokorkest (orkest voor oude muziek, red.). “Tien jaar geleden kreeg het grote koor vorm, waarvoor ik nu dus een eigen groot orkest wil samenstellen dat grote symfonische werken aankan. Ik hoop op Europese subsidies om dit orkest verder te financieren. Ik hoop dat het lukt, vooral omdat het in verhouding niet zoveel geld hoeft te kosten: met een miljoen euro kunnen we veel realiseren.” (Lees verder onder de foto).

De 48 jonge musici van de College Vocale Gent Academy zijn tussen de 21 en 35 jaar oud en komen uit verschillende Europese landen. Vlaming Emile Souvagie (21), die historische klarinet speelt, is een van de jongste deelnemers: “Ik studeerde oude muziek als nevenvak en zag de oproep tijdens de lockdown. Ik hapte meteen toe. Mijn moeder zong 30 jaar bij Collegium Vocale, nu krijg ik de kans met Herreweghe te werken. Bijzonder toch?”

Violiste Julie Rivest (28) uit Canada studeerde eerder al in Brussel. “Ik zag dit passeren in de totale ‘leegte’ van de lockdown en zag dit vooral als een grote kans om snel opnieuw te kunnen spelen op een hoog niveau.”

