Peter Wyntin, 25 jaar aan de slag bij recyclagebedrijf Galloo: “Door corona hebben wij voordeel van andermans miserie” Wietske Vos

08 juli 2020

13u33 0 Gent Het Franse marineschip dat vorig weekend door het kanaal Gent-Terneuzen voer op weg naar sloperij Galloo, zal zeker niet het laatste zijn. Het recyclagebedrijf van ijzer en andere metalen ontmantelt maar liefst 50 schepen per jaar. Al 25 jaar regelt Peter Wyntin (54) elke sloopopdracht van a tot z: “Elk schip, elke opdracht is anders. Dat maakt het afwisselend.”

De werf van Galloo, verscholen achterin de Gentse haven in de Scheepzatestraat, biedt een indrukwekkende en surreële aanblik: half afgebroken, als het ware ‘onthoofde’ schepen liggen aangemeerd in het dok, op de kade liggen grote hopen gesorteerd verroest metaalafval te blinken in de regen. Daartussen staan grote bakken met ander afval, 250 verschillende soorten in totaal: elektriciteitsdraden, plastic, hout…, ook netjes gesorteerd per bak. Enorme grijpkranen en afbraakmachines, hoog boven ons uittorenend, rijden rond tussen de hopen.

Industrieel ingenieur Peter Wyntin, dit jaar een kwarteeuw aan de slag bij Galloo als hoofd van de afdeling Ship Recycling, moet lachen om onze verbazing. “Als je dit werk zolang doet, valt de schaal ervan niet meer op.” (Lees verder onder de foto)

Het grote werk

Het is onder meer die schaal die van Galloo zo’n sterke speler maakt in West-Europa. “Eind 2021 schrijft de Franse marine opnieuw een aanbesteding uit voor 7 marineschepen, waarop Galloo zal intekenen. Door de opdracht alleen al scheidt de Franse regering het kaf van het koren: niet alle sloperijen kunnen zoiets aan. In zo’n opdracht staat immers vaak een deadline gestipuleerd. De Duguay-Trouin, het Franse marineschip dat nu gesloopt wordt, moet bijvoorbeeld in 13 maanden volledig gesloopt en verwerkt zijn. Op onze beurt tekenen wij meestal niet in op kleinere opdrachten, omdat dit voor ons niet de moeite is.”

Galloo sloopt ongeveer 50 schepen per jaar, goed voor 300.000 ton afval per jaar. Andere recyclageopdrachten zijn goed voor nog eens 800.000 ton schroot per jaar. 98% van het schipafval wordt gerecycleerd, van het andere afval wordt zo goed als alles hergebruikt. Galloo verkoopt deze metalen aan staalbedrijven als ArcelorMittal en aan de Egyptische en Turkse markt.

In stukken knippen

De sloop van een schip gebeurt in vier fasen. Eerst gaat het naar de ‘voorsloop’, waar alle brandbare afval uit het schip wordt gehaald. Dan wordt alle asbest verwijderd, een proces dat maanden kan duren gezien de veiligheidsvoorschriften. Wyntin: “Gezien sommige schepen echt oud zijn – de Duguay-Trouin, een van de laatste stoomschepen, is gebouwd in 1975 – zit daar nog veel asbest in.” Vervolgens wordt het metalen geraamte dat overblijft, op de helling gesleept om met een reusachtige ‘schaar’ letterlijk in stukken geknipt te worden. “Probleem is alleen dat die schaarmachine geen constructies van hoger dan 6 meter aankan. Daarom snijden we er eerst met een grote snijbrander alle metalen cabines, kajuiten, kranen en dergelijke af, tot het gevaarte in totaal niet hoger dan 6 meter is.” (Lees verder onder de foto)

Corona

Ook een bedrijf als Galloo ontkomt niet aan de gevolgen van de coronacrisis, als is het een dubbel verhaal. “Om eerlijk te zijn: wij leven een beetje van andermans miserie. Als bedrijven hun oude schepen niet meer kunnen laten varen, beslissen de eigenaars sneller ze te laten slopen. Opdrachten genoeg voor ons, dus. Anderzijds zijn de schrootprijzen als gevolg van de crisis enorm gedaald. Het is dan de kunst om de aankoopprijzen van de schepen te laten zakken, maar de lage prijzen wegen toch wel door. Ook zijn we als bedrijf om veiligheidsredenen ook 6 weken dicht geweest, al is dat peanuts in vergelijking met andere branches zoals het toerisme en de horeca.”