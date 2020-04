Personeel van woonzorgcentrum krijgt mondmaskers om ook thuis te dragen Jill Dhondt Sabine Van Damme

29 april 2020

10u52 0 Gent Vanuit het motto ‘zorg dragen voor hen die zorgen’, schenkt het woonzorgcentrum Ramen & Poel mondmaskers aan het personeel, om hen ook thuis te beschermen en het risico voor de bewoners nog te verlagen.

Sinds midden maart kregen de medewerkers van het rusthuis mondmaskers, om te dragen op het werk. De groep waar het woonzorgcentrum deel van is, gaat nu een stap verder, en stuurde twee wasbare mondmaskers naar de medewerkers thuis. Deze zorgen ervoor dat het personeel zich kan beschermen in hun privé-omgeving, en op weg van en naar het werk. “Het personeel is niet verplicht om de maskers thuis te dragen, ze zijn daar vrij in”, klinkt het. “Het is eerder een extra bescherming die wordt voorzien door de Senior Living group.”