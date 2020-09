Personeel van Campus Ledeganck UGent oog in oog met inbreker die aan de haal gaat met computeronderdelen Dylan Vermeulen

28 september 2020

16u48 0 Gent In Gent is afgelopen zaterdag ingebroken in de labo’s op de campus Ledeganck van de Universiteit Gent. Een dief forceerde een deur en verschafte zich zo toegang tot het gebouw. Hij stal onderdelen van verschillende computers. Verschillende personeelsleden stonden oog in oog met de inbreker en worden begeleid voor de traumatische ervaring.

“We voorzien momenteel begeleiding voor sommige personeelsleden die geconfronteerd werden met de inbreker. Dat kan voor sommigen echt een traumatische ervaring zijn. Stel je maar eens voor dat je rustig aan het werk bent en oog in oog komt te staan met een inbreker”, zegt Stephanie Lenoir, woordvoerster van de Universiteit Gent.

Computeronderdelen

De dief baande zich een weg naar de labo’s waar hij trachtte verschillende computers mee te nemen. Toen dit niet lukte, stal hij verschillende onderdelen van de computers. “We zijn momenteel nog een inventaris aan het opmaken zodat we aan de politie precies kunnen meegeven wat er juist gestolen is”.

Verhoogde waakzaamheid

“We hebben enkele maatregelen genomen inzake de veiligheid. Zo zijn er bij ons zelf mensen aan het werk die de boel in de gaten houden, maar ook de politie zal een extra oogje in het zeil houden”.

“Hoewel er nu ook wat schade is door de inbraak, is het gelukkig niet te vergelijken met de schade van enkele maanden geleden”. Toen richtten vandalen schade aan in verschillende gebouwen van de campus Wetenschappen die opliep tot enkele honderdduizenden euro.

De politie is momenteel nog steeds bezig met het onderzoek.