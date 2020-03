Personeel AZ Sint-Lucas maakt mondmaskers in eigen naaiatelier Sabine Van Damme

17 maart 2020

12u44 15 Gent De nood aan mondmaskers is en blijft hoog. In het AZ Sint-Lucas proberen ze creatief hun plan te trekken. “In een van de vergaderlokalen hebben we een eigen naaiatelier opgestart, waar mondmaskers gemaakt worden”, zegt woordvoerder Iny Cleeren.

Vier naaimachines staan er, en wie daarmee overweg kan, helpt mee. Het gaat dan om mensen van het schoonmaakteam en van de logistiek, want al wie met patiënten werkt, heeft nu meer dan de handen vol. “We hebben ook vrijwilligers die niet meer mogen komen om met patiënten bezig te zijn, maar ze mogen wel naaien”, zegt Cleeren. “Extra naaisters hebben we dus niet nodig. Er wordt de klok rond gestikt in het geïmproviseerde atelier.

Afgeven aan onthaal

Aan ons onthaal hebben we ook een inzamelpunt voor mondmaskers. Iedereen die er nog heeft, mag die daar afgeven. Wie er op een andere manier nog kan aan geraken, of op een andere manier wil helpen, mag mailen naar het speciale adres coronamateriaal@azstlucas.be.”

In Sint-Lucas is de situatie nog steeds onder controle, maar ze bereiden zich voor op een onvoorspelbare golf patiënten. “We hadden eerder al een afdeling ontruimd waar iedereen met een vermoeden van corona ligt. Nu zijn we bezig om preventief een tweede afdeling leeg te maken. Voor de ingang van spoed staan drie containers waar patiënten gescheiden worden. Mensen met pakweg een gebroken arm mogen naar spoed. Al wie ook maar iets heeft dat op corona gelijkt, wordt door een aparte deur in een afgesloten circuit gebracht.”