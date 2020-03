Per verkochte kilo Gentse Leonidas, gaat één kilo gratis naar goed doel Sabine Van Damme Wim Naert

26 maart 2020

19u05 0 Gent Daar sta je dan, als chocolatier, met kilo’s paaseieren en pralines in het centrum van Gent, terwijl er geen kat meer passeert. Daar heeft Michaël Tack een mouw aan gepast. Wie een kilo pralines koopt in één van zijn vier Gentse winkels, mag zelf kiezen aan wie Michaël een kilo gratis wegschenkt.

“Er zijn heel wat mensen die in deze dagen wel een hart onder de riem kunnen gebruiken”, vertelt Michaël. “Denk maar aan de ziekenhuizen, de huisartsenpraktijken, maar ook de senioren die geen bezoek meer mogen krijgen, of de vuilnisophalers. Daarom heb ik beslist dat iedereen die hier een kilo pralines koopt, gratis een kilo aan een goed doel naar keuze mag schenken. Wij bezorgen die dan. Het is niet alleen een warm gebaar, het is ook een manier om van mijn gigantische stock af te geraken. Want chocolade blijft niet goed natuurlijk. En mijn zaken zijn wel open, ik verkoop immers voeding, maar er loopt geen kat meer in het centrum. Dus is de verkoop in elkaar gezakt.”

Op vraag van een dame die vier kilo pralines kocht, ging Michaël vier kilo pralines schenken aan het Woonzorgcentrum Poel en Ramen. Die werden daar uiteraard met een brede glimlach in ontvangst genomen. Zo gingen ook al pralines naar ziekenhuizen en andere mensen die zich inzetten in deze moeilijke tijd.” Onze redactie voelde zich meteen aangesproken, en laat twee kilo paaseitjes leveren bij de Gentse Flikken.