Pensioenfeestje voor Ares, Machie, Oscar en Torres, vier Gentse politiehonden: een koekjesmand voor jarenlange trouwe dienst Sabine Van Damme

21 januari 2020

16u34 0 Gent Bij de Gentse politie telt iedereen mee, en dus werd ook voor 4 honden die met pensioen gaan een waardig afscheid georganiseerd. Twee honden hebben 8 jaar gewerkt, eentje heeft een schrik opgedaan en kan de job niet meer aan, en het baasje van de vierde verandert van job.

“Honden leveren zeker en vast een waardevolle bijdrage aan ons korps”, zegt korpschef Filip Rasschaert. We hadden er 10, en hebben er nu nog 9. Drie van de vier honden die weggaan zijn al vervangen. Voor de vierde staat een vacature open, voor een hond mét baasje wel te verstaan.” Politiehond word je niet zomaar. Er gaat een zware, intensieve training aan vooraf die eigenlijk nooit stop. Een politiehond moet sociaal zijn naar andere honden én naar mensen. Hij moet perfect luisteren, maar hij moet ook sterk zijn en er staan als het nodig is. Hij met lenig en krachtig zijn om overal op en over te kunnen springen, en vooral: hij moet een perfecte match met zijn baasje zijn. Daarom wonen alle politiehonden ook bij hun baasje thuis. Ook na hun pensioen blijven ze daar wonen, als huishond. Burgemeester Mathias De Clercq overhandigde – met enige schrik in de ogen – een mand vol koekjes aan de 4 honden. De korpschef zorgde voor een oorkonde met foto.

“Oscar was echt de perfécte hond”, vertelt Nancy Meersschaut. “Maar ergens in de loop van zijn carrière heeft hij een schrik gepakt. Hij begon zich schichtig te gedragen in mensenmassa’s, en dat is een signaal dat we niet mogen negeren. Op een gegeven moment liet hij het afweten bij een vechtpartij. Toen hebben we besloten hem op vervroegd pensioen te sturen. Het was voor hem niet leuk meer, en ik wist niet meer zeker dat ik op hem kon rekenen. Dus wordt hij nu mijn huishond. Hij mag mijn tuin bewaken. Ik ga op pad met een nieuwe patrouillehond, die ook al een tijd bij mij thuis is. Ik heb het er lang moeilijk mee gehad, met het vervroegde pensioen van Oscar. Er kruipt tenslotte veel werk en moeite in zo’n opleiding. Maar het is beter voor iedereen.” (Lees verder onder de foto)

Ares gaat ook al na 3 jaar met pensioen, al heeft het bij hem niks met zijn gedrag te maken. “Ik heb zelf een andere uitdaging gevonden”, zegt Victor Vanhoutte. Ik stap over naar het gerechtelijk team. Ares is mijn hond, hij luistert ook enkel naar mij. Je kan die dus niet zomaar aan een andere agent koppelen. Maar voor Ares zal zijn pensioen geen probleem zijn. We doen samen ook nog aan hondensport. Daar kan hij zich nog uitleven, en bijten en zoeken en lopen. Hij is tenslotte nog maar 4,5 jaar oud.” (Lees verder onder de foto)

Het afscheid van Torres zal de politie wel voelen. Hij is een patrouille én een drugshond. “Maar hij heeft er 8 jaar dienst op zitten, dat is echt wel genoeg voor zo’n dier”, zegt Gunter Courteyn. Hij is al 2 jaar een nieuwe hond aan het trainen om Torres te vervangen. “Torres heeft er een schitterende carrière op zitten. Hij heeft inbrekers gevangen, hij heeft meegeholpen bij vechtpartijen, en hij heeft kilo’s drugs gevonden. Echt, een topdier. Een nieuwe hond is sowieso aanpassen, want elk dier is anders. Het is eigenlijk een beetje van nul beginnen, omdat je weer samen een dynamiek moet vinden.” (Lees verder onder de foto)

Didier Van Hamme is de nestor van de bende, hij zit al bij de hondenbrigade sinds de oprichting ervan. Machie – de broer van Torres trouwens – mag na 8 jaar met pensioen. Alleen zal hij zich niet voelen, ik heb intussen ook Hulk in huis die Machie zal vervangen, en ik heb nog een gewone ‘huishond’ ook. Zo’n hond trainen en verzorgen vergt veel inspanning, dat is een feit. Maar voor mij is dat een hobby, en als je van je hobby je beroep kan maken, ben je een gelukkig mens.