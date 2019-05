Penetrante geur in regio Gent en Merelbeke afkomstig van lekkende tank Sam Ooghe

21 mei 2019

21u22 64 Gent Er hangt sinds 19 uur dinsdagavond een penetrante geur in heel wat delen van Gent en Merelbeke. De brandweer zocht en vond de oorzaak: een lekkende tank in de Gentse haven, dat het zogenaamde trimethylamine loste.

De geur hing de hele avond in Gentbrugge, Melle, Sint-Amandsberg, de Muide, tot zelfs het centrum van Gent. De oorzaak werd door de brandweer gevonden in de haven. Er lekte trimethylamine uit een tank in een bedrijf in de Gentse haven. Dat is een gas dat zelfs bij kleine hoeveelheden al flink stinkt, zoals de bevolking in groot-Gent dinsdagavond kon ondervinden. Het lek is ondertussen onder controle. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, klinkt het bij de Brandweerzone-Centrum, en er is ook geen brandgevaar.