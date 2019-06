Peddel de Leie af met de Canadese kano’s van Dakanook Wouter Spillebeen

13 juni 2019

15u23 6 Gent Drongen bewonderen vanuit een kano op de Leie, dat is een parel ontdekken volgens Bart Dewaele. De Drongenaar verhuurt met zijn bedrijf Dakanook sinds kort Canadese kano’s waarmee gezinnen het water in en rond Drongen kunnen verkennen. Tijdens Drongen Kermis organiseert hij een actie om zo veel mogelijk mensen met het concept vertrouwd te maken.

“Kajakken of met een motorboot de Leie afvaren, dat kon al langer”, legt Bart uit. “Maar een motorboot maakt veel lawaai en een gezin met kinderen kan je niet in een kajak stappen. Met deze Canadese kano’s kan dat wel.” Bart kwam op het idee om de kano’s te verhuren toen hij zelf aan het varen was. “Ik woon sinds kort aan de Leie in Drongen. Ik ben zelf vaarder en verschillende mensen spraken me aan om te vragen of ze de kano mochten lenen. Dus heb ik besloten om in bijberoep een verhuurbedrijf op te starten.”

Bart ziet het kanovaren als een manier om te ontstressen. “Ik werk op een school als begeleider van kinderen die een zogenaamde uitdagende doelgroep vormen. Het varen werkt als gezond tegengewicht voor de job. Het is genieten van zachte recreatie. Om mooie vaartochten te maken hoef je niet naar Zweden of Noorwegen te gaan. Ook in Drongen en errond kan je een pareltje ontdekken.”

Kinderen gratis

Momenteel heeft Bart zes boten waar in totaal plaats is voor vijftien passagiers. “Ik doe niet aan verhuur in groot volume”, zegt Bart. “Bij mij kan je terecht voor avondvaren of voor heel vroege dauwtrips. Dat bieden veel grote verhuurders niet aan.”

Tijdens Drongen Kermis wil Bart zo veel mogelijk bezoekers in de kano’s van Dakanook krijgen. “Daarom bied ik een soort proevertje aan. Normaal duurt een tocht een paar uur, maar nu verhuur ik de boten ook voor een half uurtje. Zo kan iedereen die het wil, de kano’s eens uitproberen. En kinderen mogen gratis mee.”

Ambitie

Bart werkt ook nog aan formules die deze zomer bij het aanbod zullen komen. “In de zomer zal ik picknicks aanbieden en een romantische formule waarbij koppels een mand met lekkers mee krijgen. In de toekomst wil ik ook samenwerken met B&B’s in de streek van Sint-Martens-Latem en Deinze voor meerdaagse trips en er komen bovendien kano’s aan met fluistermotoren, die dus geen lawaaioverlast veroorzaken. Ik heb dus nog ambitie om het verder uit te bouwen.”

Meer informatie op www.dakanook.be.