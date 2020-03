Paul wil boodschappen doen voor verplegend personeel: “Na een lange shift treffen zij lege rekken aan in supermarkten” Jill Dhondt

18 maart 2020

17u21 0 Gent Toen Paul Maes (63) las dat Toen Paul Maes (63) las dat een verpleegster na haar lange shift in het ziekenhuis voor lege rekken kwam te staan in de supermarkt, besloot hij actie te ondernemen. Hij maakte een Facebookpagina aan, om zorgverleners en ander noodzakelijk personeel in Gent te bereiken om voor hen boodschappen te doen.

“Verplegend personeel en andere zorgverleners moeten werken tot een stuk in de nacht. Als ze dan naar de winkel gaan, en lege rekken aantreffen, dat is afschuwelijk”, zegt Paul. “Ze zetten zich zo hard in, maar geraken aan het einde van de dag niet meer aan eten door de hamsteraars. Om dat tegen te gaan, bied ik mijn hulp aan zorgverleners en andere mensen die momenteel hard nodig zijn aan. Voor hen en hun gezin wil ik boodschappen doen, gezien ik zelf tijd heb en thuis zit.”

Paul doet zelfs steeds boodschappen met de bakfiets. Hierdoor kan hij enkel mensen helpen die in Gent of aan de directe rand wonen. “Ik kan niet naar Lovendegem fietsen”, zegt hij. “Ik wil mensen helpen die het nodig hebben, maar ik moet er kunnen geraken natuurlijk.” Voor andere regio’s hoopt Paul dat gelijkgestemden zich kandidaten zullen stellen. “Ik denken dat er nog mensen zijn die bereid zijn om zorgverleners te helpen. Daarom heb ik een Facebookpagina gemaakt zodat mensen die hulp nodig hebben zich kunnen aanmelden, en dat personen die ook boodschappen willen doen zich ook kenbaar kunnen maken. Veel mensen willen iets nuttig doen voor anderen, maar ze weten niet wat. Dit is een manier.”

Meer info op de Facebookpagina ‘Steunplatform voor verplegend en ander noodzakelijk personeel’.