Paul D’Haene van Het Magazijn en De Schaar overleden Sabine Van Damme

11 oktober 2019

17u34 2 Gent Donderdag is Paul D’Haene overleden. Dat meldt zijn dochter op Facebook. D’Haene was vooral bij oudere Gentenaars bekend. Hij was een icoon in het nachtleven voor de Charlatan en de Vlasmarkt hip werden, en had met De Schaar / Popville een bekende strip- en platenwinkel.

Paul D’Haene had in de jaren 80 en 90 café Het Magazijn in de Penitentenstraat. Dat was in die tijd de place to be, het was wat de Charlatan vandaag is. Bekende groepen, zoals Das Pop, gingen daar optreden in hun beginjaren. Het was de tijd dat de Charlatan ‘op zijn gat’ zat, zoals ze dat in Gent zeggen, de tijd voor Joris en Gerald Claes de zaak overnamen. In 2000 stopte Het Magazijn. De Charlatan was net overgenomen en vulde samen met het intussen ook al verdwenen café Video op de Oude Beestenmakt het gat dat Het Magazijn achterliet.

D’Haene had ook jarenlang De Schaar / Popville in de Serpentstraat, een bekende strip- en platenwinkel en uitgeverij. In 2011 hield D’Haene uitverkoop van zijn strips, en werd zijn pand in 3 verdeeld. In het linkerdeel bleef hij zelf actief met Popville. Hij concentreerde zich dan op vinylplaten. Niet die uit de hitparade, wel de ‘speciallekes’.

Hij zou in november 59 jaar oud worden.