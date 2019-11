Pat De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

29 november 2019

18u30 0

Toen ik naar de lagere school ging, werd het Gents dialect als ‘gemeen’ aanzien en dus deden onze ouders hun best om ons in het Algemeen Nederlands op te voeden. Alle volwassenen spraken nog Gents en er was nog geen sprake van het uitsterven van onze mooie taal. Anderhalve generatie verder produceert de Gentse jeugd een tussentaal waar zowel de puriteinen van het Nederlands als die van het Gents kromme tenen van krijgen en meent men al Gents te spreken als men een huig-r produceert en geregeld “vree wijs” zegt. Met de Week van het Gents werd het mooiste dialect van Vlaanderen in de kijker gezet. De 7 Pierkes-poppenspelers werden geëerd en er werden ‘Gentse Handsjes’ uitgedeeld aan stadsgenoten die dat verdienen. Freek Neirynck, één van de laureaten, kondigde aan dat hij met zijn professionele activiteiten stopt. Als ‘perfesser’ en toneelschrijver heeft hij veel voor het Gents betekend en op zijn eerbiedwaardige leeftijd kunnen we niet anders dan hem die rust gunnen. Helaas is zijn pensioen symbolisch voor hoe het er met ons dialect aan toe is. Even symbolisch en zeer tragisch is het overlijden van één van de iconen van de Gentse humor, Pat Remue. Als kind zag ik Pat schitteren aan de zijde van Romain Deconinck in de Minard. Van mijn opa zaliger kreeg ik Pats singletje ‘da bankske op de Kouter’ en we zongen samen ‘voetbal voetbal.” In het Ottenstadion en de Ghelamco Arena scandeerde ik met mijn kinderen de Buffalomars waarop Pat te horen is. Ik heb het geluk gehad hem later persoonlijk te kennen. Toen ik Pat enkele jaren geleden tegenkwam op de dijk in Blankenberge, hoorde ik voor het eerst van zijn ziekte. Toen mijn kinderen me vroegen wie die meneer was, zong ik van het bankje op de Kouter en zei ik dat Biezebaaze er waarschijnlijk nooit zou geweest zijn zonder dat liedje. Rust zacht, Pat!