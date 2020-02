Patiënt in FPC riskeert langere internering nadat hij medewerksters aanviel en betastte Wouter Spillebeen

27 februari 2020

17u44 0 Gent Een patiënt in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent riskeert langer geïnterneerd te blijven nadat hij tegenover twee vrouwelijke medewerkers seksueel overschrijdend gedrag stelde.

Camera’s in het FPC legden vast hoe de patiënt de twee medewerkers aanviel. Hij betastte hun intieme delen en andere personeelsleden die toesnelden om hen te helpen, konden voorkomen dat hij verder ging. “Ik krijg rillingen van de camerabeelden”, sprak de procureur. “Zijn bedoelingen zijn zeer duidelijk. De mensen die in het FPC werken doen dat al in moeilijke opstandigheden, dus dit hoeft er niet nog bij te komen.

De feiten dateren al van eind 2016, maar omdat het moeilijk was om een psychiater te vinden die de man, die een slechte reputatie heeft, nog wilde onderzoeken, duurde het tot vandaag vooraleer de zaak voor de rechtbank behandeld kon worden. “Zo lang mag het na een seksueel misdrijf eigenlijk niet duren”, verontschuldigde de procureur zich.

De man zegt zich niets van de feiten te herinneren en ook na het zien van de camerabeelden bleef hij ontkennen. Het Openbaar Ministerie vraagt zijn verdere internering. De slachtoffers vragen geen vergoeding. “We zijn al blij dat er een rechtszaak van komt”, zeggen ze. “Het is jammer genoeg niet het eerste of het zwaarste incident dat we al meemaakten. We worden op het werk al goed begeleid, dat is voor ons voldoende.”