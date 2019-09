Passagier blijft met arm steken tussen tramdeur en wordt meegesleurd in Gent Wouter Spillebeen en Jeroen Desmecht

12 september 2019

19u51 38 Gent Ter hoogte van het Sint-Pietersstation in Gent staan heel wat trams en bussen stil nadat een passagier met zijn arm in de deur van een tram bleef hangen. De man zou even meegesleurd zijn met de rijdende tram en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het opmerkelijke voorval gebeurde rond 19.30 uur. Volgens de politie wilde de man nog op het laatste nippertje in de tram springen, maar sloten de deuren waardoor zijn arm tussen de deur kwam te zitten. De tram zou dan vertrokken zijn en de man enkele meters meegesleurd hebben alvorens te stoppen. Een ambulance is ter plaatse gekomen en de man is ter verzorging naar het ziekenhuis Maria Middelares gebracht. De man verkeert niet in levensgevaar en is ook niet zwaargewond. Hij zal zijn arm volgens de eerste medische vaststellingen niet verliezen. Hij wordt op dit moment in het ziekenhuis ondervraagd door de politie.

Intussen staat het openbaar vervoer ter hoogte van het station volledig stil, terwijl de politie de nodige vaststellingen doet.