Pasen vieren in coronatijden: waar in Gent kan je brunch bestellen? Jill Dhondt

07 april 2020

18u26 0 Gent Pasen is voor heel wat gezinnen en vrienden een moment om samen aan tafel te zitten, en te genieten van een lekkere brunch. Deze zondag zullen veel families hun paasfeest gescheiden van elkaar moeten doorbrengen. Maar dat wil niet zeggen, dat ze niet samen kunnen genieten van een lekker ontbijt. In het Gentse zijn er genoeg creatieve handelaars die een brunchbox aanbieden, waar je kan van genieten in eigen huis. Als elk gezinslid een pakket bestelt, en een videogesprek opstart, kan je toch nog samen Pasen vieren. De lokale handelaars zullen je heel dankbaar zijn.

Van alles wat, bij Franz Gustav

De brunchbar recht tegenover De Centrale is normaal gezien de uitgelezen plek om te genieten met vrienden om familie van een stevige, gevarieerde brunch. Om hun klanten niet op hun honger te laten wachten, is uitbater Jan Roegiers begonnen met het aanbieden van brunchboxen. Deze worden niet enkel met veel liefde bereid, maar ook aan huis afgeleverd op zaterdag en zondag, als je binnen een straal van drie kilometer woont. De vraag van tien miljoen is dan: wat zit er in dat pakket? Voor twintig euro mag je koffie of thee, vers fruitsap, een groenteshot, yoghurt met huisgemaakte granola, koffiekoekjes, kazen, choco en confituur, pastasalade, pittige champignons, krieltjes, roerei, brood, verse aardbei en meloen met munt verwachten.

Brunch bestellen kan van woensdag tot vrijdag tussen 14 uur en 19 uur, door te bellen naar 0484 55 52 45.

Warme bakker Klaas

Speciaal voor zijn klanten, besloot bakker Klaas om geen verlof te nemen in de paasvakantie. Liever wou hij een lichtpuntje vormen in deze moeilijke periode, en brood blijven voorzien voor hen. Wie Pasen wil vieren met artisanaal brood, kan dus bij bakker Klaas terecht dit weekend. Deze week staan vlokkenbrood, paashaasjes en zoete aardappel-cashew-maanzaadbrood op het menu.

Bakker Klaas is open op woensdag, vrijdag en zaterdag, van 9 uur tot 14 uur.

Thuis picknicken met een mand van Alix

“Het startschot van ons picknickseizoen ziet er dit jaar iets anders uit”, zegt Alix. “Jullie kunnen even niet naar ons komen, maar wij kunnen de picknick wel naar jullie brengen. Zoek alvast een dekentje en een leuke plek in huis, in de tuin of op je terras om te genieten van een heerlijk zondagse brunch.” Voor 25 euro per persoon krijg je ovenbroodjes, koffiekoeken, hartig beleg, huisgemaakte choco en confituur, kaas, ham, krabsla, prepare, eitjes met spek, granola met yoghurt en fruit, boekweit met tuinbonen en boerenkool, en citroenmousse in een leuke mand.

Een box bestellen kan via info@alixtablejardin.be.

Niet je alledaagse brunch

De brunchbar Luv l’oeuf op de Nederkouter voorziet speciaal voor Pasen een paasbox. Die zal gevuld worden met ananas, aardbei, meloen met ham, fruitsalade, quiche, salade met zoete aardappel en gegrilde kip, flatbread met rode biethummus, opgeklopte geitenkaas en tomatenjam, Libanese eitjes met za’atar, vers fruitsap en paaseitjesbrownie. Wie een box aanvraagt voor twee personen, legt 30 euro neer.

De paasbox is te bestellen tot donderdag 11 uur via www.ribhouse.be.

Smullen van Pain Perdu

“Brunchen is altijd een goed idee, ook in moeilijke tijden”, klinkt het bij Pain Perdu. “Om het thuisblijven zo aangenaam mogelijk te maken, voorzien we een ‘lockdown brunch’ op vrijdag, zaterdag en zondag.” Wie binnen een straal van tien kilometer woont, kan de brunch laten leveren. Wie daarbuiten valt, kan het brunchpakket afhalen. In een brunchmand van 20,60 euro zit vers sinaasappelsap, thee, stokbrood, twee ontbijtkoeken, yoghurt met granola, een hardgekookt eitje, fruit, boter, confituur, choco, Goudakaas, brie met walnoten en honing, hummus en Italiaanse ham. De feestvierders kunnen voor 15 euro extra een fles cava meekrijgen.

Bestellen doe je twee dagen op voorhand door te mailen naar info@painperdugent.be.

Een beetje Stamcafé in huis

De brunch van het Stamcafé, de eetplek aan het STAM museum, kan ook aan huis worden geleverd. Zin in vers sinaasappelsap, versgemalen koffie, roerei, granola, gerookte zalm, hummus, serranoham, brie met walnoot en honing, vers fruit, yoghurt, stokbrood, croissants, chocoladekoeken, boter en confituur voor Pasen? Dan ben je bij Stamcafé aan het juiste adres. Zin in een feestje? Dan kan je bij het brunchpakket terug een fles cava bestellen.

Brunch reserveren bij Stamcafé kan via stamcafegent@gmail.com.

De gezonde tour op met O’yo

Nu velen de kunst van het koken ontdekken, merken ze dat het niet gemakkelijk is om lekkere en tegelijk gezonde maaltijden te bereiden. O’yo tracht een handje te helpen, door gezonde brunches te voorzien, die de nodige energie geven om de dag door te komen. In zo een ‘brunch survival kit’ vind je granola, yoghurt, bananencake, croissants, pannenkoeken, verse sapjes, fruitsalade, een geschenkbon en veel liefde. Voor twee personen betaal je 45 euro.

Thuis genieten met Alice

Op de website van Alice kan je een ontbijtmand bestellen, of zelf een brunch samenstellen. Het is bijna alsof je de kaart aan het lezen bent in de zaak zelf. Het brunchpakket bestaat uit croissants, pistolets, vers sinaasappelsap, kaas, fruitsla, yoghurt met granola, boter en confituur. Het handige is dat je dat pakket van net geen 12 euro per persoon nog kan aanvullen als je willen.

Meer info op de website van Alice.

Madame bakster

“Melk opstomen of gezellige praatjes slaan aan de toog, zit er even niet meer in. Maar dat betekent niet dat wij bij de pakken blijven zitten. Met wat denkwerk en gepuzzel vormden we ‘Madam Bakster’ om tot ‘Madam Boxter’. Zo blijven we allemaal gezellig in ons kot, en kunnen we toch heerlijk smullen.” Madame Bakster/Boxter biedt meerdere boxen voor een heerlijke brunch: van een bak-het-zelf koekjesbox tot een volwaardige brunchbox. In die laatste doos zit fruitsap, thee, rijstpap, kokosyoghurt met fruit, granola, bananenmuffins, appelcrumble, brood, eiersalade, scones, koekjes en bananen-spelt pannenkoeken.