Pascale Platel regisseert theatergezelschap De Loofblomme Yannick De Spiegeleir

06 december 2019

16u53 0 Gent Theatergezelschap ‘Rederlijkerskamer De Loofblomme’ uit Sint-Denijs-Westrem wist een bekende naam te strikken voor hun nieuwste productie. Bekende Gentenaar Pascal Platel schreef en regisseerde ‘Fantastisch’.

Dat Pascale in het Gildenhuis haar eerste amateurproductie aangaat, is geen toeval: Sint-Denijs-Westrem is haar jeugddorp. “Het voelt goed om hier te regisseren. Fantastisch.(knipoogt) Ik voel me hier thuis, ik keer terug naar mijn roots”, zegt Platel.

Het stuk handelt over familie. Waarom dit onderwerp? “Ik vind mijn familie en families in het algemeen ongelooflijk interessant. Het is je basis van waaruit alles vertrekt. Zonder dat je ervoor gekozen hebt, heb je een aantal mensen rond je waar je een band mee hebt - een bloedband, dan nog”, klinkt het. “De mechanismen die spelen in families zijn soms wreed, soms grappig, maar ook ontroerend, vind ik. Het is herkenbaar voor iedereen. Ik vind zelfs dat het therapeutisch werkt. Je geboortedorp of gemeente, zoals Sint-Denijs-Westrem bij mij, is trouwens in zekere zin ook een grote familie evenals een theatergezelschap als de Loofblomme. Nu ik met de mensen van hier kon werken, was dit een ideaal thema.”

‘Fantastisch’ wordt gespeeld in het Gildenhuis op , zaterdag 7, zondag 8, donderdag 12, vrijdag 13, zaterdag 14 december. Tickets en info: www.loofblomme.be.