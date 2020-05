Pascal en Bie van Korenlei Twee zijn al volle maand klaar om te heropenen: “Tussen elke tafel staat een scherm” Jill Dhondt

18 mei 2020

15u52 0 Gent Al een maand zijn Bie Achtergael (50) en Pascal Malter (53) van hotel Korenlei Eén en restaurant Korenlei Twee klaar om veilig te heropenen. Nu is het alleen nog wachten op een startschot van hogerop. “We zijn beter voorbereid dan sommige winkels om open te gaan. Maar wanneer mogen we dat?”

Wat het restaurantgedeelte betreft, leven Bie en Pascal rond de 30 procent van het toerisme. Voor de gastenkamers loopt dat percentage snel op naar 70 procent. “We waren volgeboekt van midden maart tot en met september”, geeft Bie aan. “Momenteel kunnen we niets doen. We kunnen geen reservaties aanvaarden, want we kunnen niet garanderen dat we opnieuw open mogen. Dat is het lastigste: niet weten wat de toekomst brengt. Als we zouden weten wanneer we mogen heropenen, dan kunnen we ons daarop organiseren.”

Stoplicht aan toilet

Pascal en Bie zijn nochtans klaar om terug aan de slag te gaan, op een veilige manier. “We hebben in het restaurant de helft van de bezetting weggenomen”, geeft Pascal aan. “We hebben het geluk dat we meerdere compartimenten hebben waar gasten kunnen zitten: drie binnenkamers en twee terrassen. Daarnaast hebben we schermen gezet van 80 op 110 centimeter tussen de tafels. Die doorzichtige wanden zullen iedere keer vervangen worden als er een nieuwe klant komt. Elke keer als er een gast vertrekt, zullen de tafels en stoelen ontsmet worden. We hebben automatische deuren ingericht, bieden handgel aan en aan de toiletten komt een stoplicht.”

Eigen land, vakantieland

“Op buitenlandse toeristen zullen we deze zomer niet moeten rekenen”, vreest Bie. “We denken dat we meer Gentenaars en binnenlandse toeristen zullen zien. De Limburgers en Nederlanders zullen naar Gent komen, en wij naar hen. Alles wat kort bij de deur is, zal elkaar vinden. Eigen land, vakantieland. We geloven in elk geval nog steeds in onze sector.”