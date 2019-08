Pas vernieuwde Bisdomplein verdwijnt opnieuw achter werfhekken

Erik De Troyer

25 augustus 2019

Het Bisdomplein is opnieuw volledig een werfzone. Artes, de bouwfirma die de Sint-Baafkathedraal verbouwt heeft er haar tenten opgeslagen. Pas in februari van dit jaar was het Bisdomplein volledig klaar met gloednieuw straatmeubilair en boompjes. Echt lang heeft bisschop Van Looy dus niet kunnen genieten van het vernieuwde plein voor zijn deur.

De reden dat het Bisdomplein een werf is heeft te maken met de heraanleg van het Maaseikplein iets verderop. De stad wil daar een groenzone met fruitbomen van maken. Die werken zouden in september al moeten starten. Als gevolg daarvan moest de werf van Sint-Baafs opschuiven en het Bisdomplein was de enige optie. Het nieuwe bezoekerscentrum van de kathedraal moet de deuren openen in de zomer van 2020. Tot die tijd zal het Bisdomplein dus een werf blijven.