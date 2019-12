Pas overgestapt van CD&V naar Groen en al mee in het bestuur Sabine Van Damme

01 december 2019

10u08 0 Gent Groen Gent heeft een nieuw bestuur. Behalve dat de nieuwe voorzitter en secretaris relatief jong zijn, valt ook op dat Joris Rombaut meteen mee in het bestuur zit. Hij maakte niet zolang geleden de overstap van CD&V.

Jeroen van Lysebettens (34) is voortaan de voorzitter van Groen Gent, en Elise De Meulenaere (26) wordt secretaris. Dat werd dit weekend beslist op een druk bijgewoond congres. Zij volgen Wouter Vanhove en Maaike Blancke op. Ze krijgen ook een nieuwe resem bestuursleden, waarvan de oudste 55 is. Meest opvallende naam in dat bestuur: Joris Rombaut uit Muide Meulestede. Niet alleen was hij een voortrekker van het Meulesteebos, hij was vooral jarenlang een actief lid van CD&V Gent. Maar met de nieuwe wind in die partij, met Mieke Van Hecke op kop, vond Rombaut zich niet meer passen in die structuur. Zijn plaats op de lijst stelde hem teleur, en net als enkele andere jonge ondernemers vertrok hij met stille trom. Later verliet ook Veli Yüksel, die wel verkozen was voor CD&V, die partij. Hij stapte over naar Open Vld. Rombaut, die ook in het nationaal bestuur van Unizo zit, stapte over naar Groen, en zit nu dus meteen mee in het bestuur.