Parochiaal centrum van Drongen heeft nieuwe look Jill Dhondt Sabine Van Damme

24 augustus 2020

08u46 5 Gent Het parochiaal centrum van Drongen is weer open onder de naam Parothea. Vanaf september starten veel verenigingen hier terug hun werking op. Daarnaast zijn er steeds ruimtes beschikbaar voor repetities, vergaderingen, feesten en meer. Uitbaatster Karlien Lox verwelkomt bezoekers met open armen.

Zondag 30 augustus tussen 14 uur en 21 uur is er een infodag gepland in het parochiaal centrum, naast de oude abdij. Bezoekers kunnen dan de cafetaria en de zalen verkennen. De opening gebeurt meteen coronaproof: er worden gels en looproutes voorzien. Diverse ruimtes staan er te huur voor verenigingen, bedrijven en particulieren. Je kan er repetities, vergaderingen, clubfeesten en familiebijeenkomsten houden. Door de grote parking vooraan, en de trein en bus op wandelafstand, is de plek ook ideaal als coworkspace of studieplek voor studenten.

Theaterzaal

Die zondag kan je ook kennismaken met de verschillende verenigingen die er in september weer starten: dansgroepen, een toneelgroep, een rugcentrum, een yogaclub, de Okra van Drongen centrum, enzoverder. Op avonden en in weekends opent de theaterzaal haar deuren voor het verenigingsleven en voor de podiumkunsten. In coronatijden kunnen er tot honderd personen in de theaterzaal, twintig in de polyvalente zaal en veertig in de cafetaria.

Parothea, Oude Abdijstraat 3, Drongen. Meer info via de website.