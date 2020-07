Parkkaffee opent maandag en is deze zomer gratis: “We doen geen activiteiten, enkel café” Sabine Van Damme

17 juli 2020

11u39 0 Gent Wie op zoek is naar een tuin vol gezelligheid, kan vanaf maandag terecht in het Parkkaffee in Mariakerke. Dat is dit jaar gratis toegankelijk. Niet om extra volk te lokken, wel omdat er geen activiteiten georganiseerd worden. “We willen alles zo veilig mogelijk houden”, zegt Kaya Cassiman.

Vanaf maandag dus, en tot eind augustus, is het Parkkaffee dagelijks open van 14 uur tot middernacht. Op het zicht zal er niet veel veranderen, de tafels en stoelen stonden daar altijd al een eind uit elkaar. Ruimte is er immers genoeg. “Maar we organiseren dit jaar niks”, zegt Kaya Cassiman, die de organisatie overnam van haar ouders. “Er zijn geen optredens, geen waarzeggers, geen circusactiviteiten, niks. We zijn dit keer gewoon een zomerbar, en dus vragen we geen inkomgeld.”

Blijven zitten en met de fiets komen

Maar praktisch gezien zal het wel allemaal anders gaan. “Stewards zullen mensen naar hun tafel begeleiden, en ze moeten blijven zitten. Drank en eten bestellen en betalen gaat via een QR-code of op internet, en het wordt aan tafel gebracht. We willen echt dat iedereen zich veilig voelt, én dat het ook echt veilig is.” Nog een aanpassing trouwens: er komen 200 extra fietsrekken aan het dienstencentrum Mariakerke. “Er wordt gewerkt op Mariakerke-brug”, zegt Kaya, “dus met de auto komen is dit jaar nog een slechter idee dan anders. Op de brug parkeren kan niet, en in de directe omgeving is er ook nauwelijks plaats. En we willen geen hinder voor onze buren”.

De openingsuren van het Parkkaffee blijven dezelfde: dagelijks van 14 uur tot middernacht. Al bestaat de kans dat het park op echte regendagen gewoon gesloten blijft, er zijn immers nauwelijks overdekte zitplaatsen. Dat wordt dan wel aangekondigd op de Facebookpagina.