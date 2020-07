Parkkaffee Mariakerke helemaal coronaproof, en toch nog even gezellig Sabine Van Damme

27 juli 2020

15u39 0 Gent Het Parkkaffee is dit jaar niet echt het Parkkaffee. Er zijn geen optredens, geen vuurspuwers, geen waarzeggers. En daarom is het Park nu gewoon gratis open als zomerbar. En dat blijkt helemaal coronaproof.

Betalen bij de ingang zoals andere jaren wel moet, is nu niet aan de orde. Meteen al aan het kassa-caravannetje staat wel handgel, en iemand die erop wijst dat de handen ontsmet moeten worden. Een lange oprit met kiezelstenen leidt naar de grote tuin, maar zelfs die oprit is aangepakt. Met een soort krijtverf is een duidelijke lijn getekend die het pad in 2 verdeeld, met pijlen die de in- en de uitgangsroute aanduiden. Bij de inkom van de tuin wordt opnieuw gevraagd om handen te ontsmetten, en dan staat iemand klaar om je naar een ontsmette tafel te begeleiden. Er wordt vriendelijk gevraagd het te melden mocht je van tafel wisselen. Aan de opstelling van de tuin zelf is nauwelijks iets veranderd. In het Parkkaffee stonden tafels en stoelen altijd al in bubbels opgesteld, anderhalve meter uit elkaar. Je mag alleen niet meer aan de toog gaan hangen, je wordt aan tafel bediend. Op de tafels kleeft een QR-code waarmee je de kaart kan downloaden en betalen gebeurt elektronisch. De bediening draagt netjes mondmaskers. De kinderen mogen wel nog steeds vrij rondlopen en zich uitleven op de speeltuin. De circustent staat echter leeg, en er zijn ook geen knutselworkshops. Het Parkkaffee is er dus in geslaagd zichzelf helemaal coronaproof te maken, zonder in te boeten aan gezelligheid.