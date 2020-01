Parket zoekt stichter van brand achter Fnac Wouter Spillebeen

28 januari 2020

17u43 3 Gent Aan de achterkant van multimediawinkel Fnac in het centrum van Gent is maandagavond rond 23 uur een brandje gesticht. Het parket voert een onderzoek naar de daders.

De brandweer en de politie werden rond 23 uur opgeroepen naar de Korte Meer in Gent. In een portiek aan de achterkant van de Fnac was een stapel papier en bouwafval beginnen branden. Door de rookontwikkeling was ook het brandalarm van de winkel in werking getreden. De brandweer kon het vuur uiteindelijk snel en zonder veel schade aan de gevel blussen.

Het parket Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gesteld van de brand. “Het was meteen duidelijk dat de brand aangestoken was”, klinkt het bij het parket. “Het was dus zelfs niet nodig om een branddeskundige aan te stellen. Het onderzoek naar de dader loopt nog.”