Parket zoekt inbreker die bejaarde Georgette (90) voor dood achterliet Wouter Spillebeen

29 januari 2020

00u11 15 Gent Het parket Oost-Vlaanderen is op zoek naar getuigen in verband met een mogelijke roofmoord in de Sint-Denijslaan in Gent en lanceert een oproep in het VTM-programma Faroek. Op 27 juni vorig jaar werd de 90-jarige Georgette Van den Bogaerde er gevonden nadat ze twee dagen eerder vermoedelijk voor dood werd achtergelaten door een inbreker. Een week later bezweek ze aan haar verwondingen in het ziekenhuis.

De bejaarde vrouw woonde alleen in de villa in de Sint-Denijslaan. De voormalige schermster was volgens haar familie nog actief, sterk en zelfstandig. Op 25 juni kreeg ze in de voormiddag nog bezoek van een bevriende pedicure. Die herinnert zich dat Georgette de achterdeur naar gewoonte niet volledig sloot. Wat na 11.30 uur gebeurde, is onduidelijk.

Die avond ging het licht in de woning niet aan en ook de volgende dag bleef het er donker. Op 27 juni kwam een sociaal assistente ’s morgens langs op Georgette te helpen met de belastingbrief. Toen niemand de deur open deed, ging ze aan de achterkant van het huis kijken. Ze zag de gewonde bejaarde vrouw nauwelijks bij bewustzijn in de woonkamer liggen en belde meteen de hulpdiensten. In het ziekenhuis Maria Middelares werden twee hersenbloedingen vastgesteld. De vrouw zou de komende dagen nooit helemaal bij bewustzijn zijn.

Armband

Iedereen ging ervan uit dat Georgette gevallen was en dat er geen kwaad opzet in het spel was. Maar toen een achterneef het huis kwam afsluiten, merkte hij dat kasten en juwelendoosjes doorzocht en overhoop gehaald waren. De familie verwittigde de politie. “Dan kwam alles in een stroomversnelling”, getuigen ze in het programma Faroek. Een ronde gouden armband met de inscriptie ‘Norris’ was verdwenen. “Mogelijk werd de dief onderbroken door Georgette”, klinkt het.

Uit een buurtonderzoek bleek dat een buur een kleine oranje auto had gezien met witte strepen op 25 juni. De wagen had waarschijnlijk een Nederlandse nummerplaat en draaide nogal stuntelig de oprit van de woning op. Politie en parket zijn nu op zoek naar getuigen die mogelijk een persoon in of rond het huis zagen. Achter de villa ligt het natuurpark Overmeers, waar die dag beweging was van onder andere barbecueënde studenten en een picknickend koppeltje. Mogelijk zagen zij of andere toevallige passanten aan de achterkant van het huis iets verdachts. Mogelijk werd de armband al tweedehands of bij een goudsmid te koop aangeboden.

Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de politie op het nummer 0800 30 300 of via het tipformulier op de website van de Federale Politie.