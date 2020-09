Parket vraagt aanhouding van vriend van Stefanie (25), die gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval in Gent Dylan Vermeulen

25 september 2020

11u26 30 Gent Het parket vraagt de aanhouding van de man, die gisteren met zijn vriendin Stefanie Verstappen (25), betrokken was bij een Het parket vraagt de aanhouding van de man, die gisteren met zijn vriendin Stefanie Verstappen (25), betrokken was bij een ongeval in de Noordhoutstraat in Drongen. De jonge vrouw overleefde de klap niet. De man wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Donderdagochtend gebeurde in de Noordhoutstraat in Drongen een vreemd verkeersongeval. Stefanie Verstappen, een 25-jarige bejaardenverzorgster uit Tielt, was samen met haar vriend uit Deinze op weg naar haar werk, toen ze met hun wagen in de gracht belandden. De vrouw werd uit de auto geslingerd en overleefde het ongeluk niet. Haar vriend beweerde achteraf dat hij niet achter het stuur zat. Maar dat blijkt hoogst onwaarschijnlijk.

Later meer.