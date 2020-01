Parket organiseert themazitting rond volksgezondheid: fipronil tot rookverbod Wouter Spillebeen

20 januari 2020

16u16 0 Gent 26 personen en firma’s zullen morgen (dinsdag) voor de Gentse rechter moeten verschijnen in een themazitting rond volksgezondheid en voedselveiligheid in winkels en horecazaken. Onder andere verboden cosmetica en de fipronilcrisis zullen aan bod komen in de twaalf dossiers.

Het parket Oost-Vlaanderen organiseerde de themazitting om het vervolgingsbeleid extra in de verf te zetten. “Inbreuken op de volksgezondheid belangen iedereen aan”, klinkt het bij het parket. “In het grootste deel van de dossiers werden de betrokkenen in het verleden reeds geverbaliseerd voor soortgelijke inbreuken. In andere gevallen werd een administratieve geldboete of minnelijke schikking opgelegd, maar werd deze niet betaald.

In totaal zullen 26 gedagvaarde personen en bedrijven moeten verschijnen in twaalf verschillende dossiers. Zij moeten zich verantwoorden voor inbreuken die vastgesteld werden door het Federaal voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De behandelde onderwerpen zijn divers. Zo komt een zaak voor die kadert in de nasleep van de fipronilcrisis van 2017, waarna 77 miljoen eieren en 2 miljoen kippen vernietigd moesten worden. Zes van de dossiers gaan over ernstige inbreuken op hygiëne. Bij vier ervan zijn ook inbreuken op de traceerbaarheid en autocontrole vastgesteld en in een dossier gaat het om bedrog in voedingsmiddelen en valsheid in geschrifte. Twee dossiers kaderen in het rookverbod in horecazaken en bij drie zaken is er sprake van de verkoop van verboden cosmeticaproducten, het wegmaken van inbeslaggenomen dieren bestemd voor de voedselketen en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.