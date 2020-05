Parket onderzoekt brandstichting aan wagen op stadsring Wouter Spillebeen

25 mei 2020

Gent Een wagen die op de Rooigemlaan geparkeerd stond is maandagmorgen in alle vroegte volledig uitgebrand. Volgens de vaststellingen van de branddeskundige zijn er aanwijzingen dat er kwaad opzet in het spel is.

De brand ontstond rond 4.15 uur. Door de hitte sprongen ook de ramen van het huis waarnaast de BMW geparkeerd stond. De brandweer werd ter plaatse geroepen en had het vuur vrij snel onder controle. “Onze focus lag voornamelijk op het vrijwaren van het huis", klinkt het. “Dat is grotendeels ook gelukt, behalve de schade aan de ramen en enkele barsten in het verfwerk.” Ook een tweede huis liep beperkte schade op en drie wagens die in de buurt van de brandende BMW geparkeerd stonden, liepen ook schade op. Er vielen geen gewonden.

De politie zette de Rooigemlaan af tussen de Groendreef en de Bevrijdingslaan in de richting van het stadscentrum. Het parket kwam ter plaatse om de oorzaak en de omstandigheden van de brand verder te onderzoeken. Een branddeskundige werd aangesteld. “Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan”, aldus het parket Oost-Vlaanderen.

De wagen brandde uit vlakbij de veelbesproken Gentse wijk Brugse Poort, waar de afgelopen weken verschillende gewelddadige incidenten gebeurden en waar vorige week een drugslabo werd ontmanteld. Die incidenten kaderen in een conflict tussen dealers. Het is echter nog niet duidelijk of de autobrand daar iets mee te maken heeft. Sommigen speculeren over een verband met drugs, maar andere passanten hebben het over een liefdesrivaliteit en een daad van jaloezie.