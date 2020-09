Parket neemt nog geen standpunt in over de zaak Stockman tegen Van Steenbrugge Dylan Vermeulen

07 september 2020

12u41 0 Gent Voor de Gentse correctionele rechtbank is maandag de zaak ingeleid waarbij advocaat Walter Van Steenbrugge zich moet verantwoorden voor laster en lasterlijke aangifte. Van Steenbrugge, de advocaat van een van de drie artsen die vrijgesproken werden in het euthanasieproces, werd rechtstreeks gedagvaard door de overste van de Broeders van Liefde René Stockman. Het openbaar ministerie nam nog geen standpunt in en zal dat pas doen tijdens de behandeling van de zaak op 2 oktober.

Van Steenbrugge had tijdens het proces Stockman beschuldigd van tussenkomst bij het openbaar ministerie om de zaak toch voor het hof van assisen te brengen. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar “ongeoorloofde tussenkomsten”, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als “compleet van de pot gerukt”. Van Steenbrugge werd ook gedagvaard voor lasterlijke aangifte omdat hij in een brief aan het parlement een onderzoek vroeg naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces.