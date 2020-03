Parkeerwachters blijven (voorlopig) door de verlaten straten wandelen

Erik De Troyer Sabine Van Damme

20 maart 2020

12u25 86 Gent Terwijl zowat iedereen binnen blijft is er één beroepscategorie die vrolijk rondjes blijft lopen in Gent: de parkeerwachters. De voorbije dagen kwamen meerdere boze meldingen binnen van lezers dat ze de parkeerwachters van Trigion boetes zagen uitschrijven. In principe mag dat, aangezien ze maar met twee op pad gaan, maar velen vinden het een fout signaal.

“Gisterennamiddag waren de parkeerwachters in een bijna doods Gent nog driftig parkeertickets aan het uitdelen. Een perverse houding als je ziet dat zelfstandigen en werknemers vandaag op zijn zachtst gezegd onzeker zijn over enig inkomen. In Brussel schrijft men geen parkeerbonnen meer en in Wetteren geldt vrij parkeren”, schrijft een van onze lezers.

Schepen Filip Watteeuw (Groen) zegt dat er momenteel gesproken wordt over wat er precies moet gedaan worden met de parkeerwachters. “Zoals zoveel zaken op dit moment is er geen voor de hand liggende oplossing”, zegt hij.

“We hebben een bedrijf dat is aangesteld om voor ons parkeerwachters de straat op te sturen. Zij blijven dat doen om aan hun contract te voldoen. We bekijken momenteel in het college wat de volgende stap is. We moeten ons ook de vraag stellen of dit nuttig is. Het aantal bezoekers aan Gent is heel laag en bewoners mogen in principe gratis parkeren.” Watteeuw belooft snel duidelijkheid.