Parkeerplaatsen en Sint-Baafsplein ingenomen voor uitbreiding terrassen

21 juni 2020

Over heel Vlaanderen worden straten en pleinen die voordien geen dienst deden als terras, ingenomen. In Gent werden parkeerplaatsen in de Dampoortstraat en de voortuin van de Sint-Baafskathedraal omgevormd tot extra ruimte om te aperitieven of te dineren. Op zoek naar een unieke plek om te genieten van de zon? Dan zijn deze plaatsen het bezoeken waard.

De restaurants Golden Gai en de Casserolle in de Dampoortstraat hebben beiden geen terras. De zaakvoerders dienden daarom een aanvraag in bij het stadsbestuur om de parkeerplaatsen voor hun deur te gebruiken om extra tafels te zetten. “Het was een idee van de eigenaars van Golden Gai”, zegt Yves Remiens van Casserolle. “Zij zijn enkel ’s avonds open, en gebruiken het terras alleen dan. Daarom hebben ze me gevraagd of ik het terras ’s middags wou innemen, aangezien ik alleen dan open ben. Normaal heb ik binnen plaats voor 20 personen, maar door de maatregelen is dat aantal gereduceerd naar 16. Met het terras zou ik nog eens 20 personen kunnen zetten als ik wil, maar ik ga maar de helft gebruiken. Ik sta alleen in de zaak, dus ik moet het nog kunnen bolwerken.” Yves trakteerde de uitbaters van Golden Gai op een etentje in zijn restaurant, als wederdienst voor het terras dat hij mag gebruiken. “Het is fijn dat we elkaar zo kunnen steunen.”

Op het Sint-Baafsplein zijn er al altijd terrassen geweest, maar dan aan de rand van het plein. De uitbaters van brasseries ’t Vosken, The Bridge en De Rechtvaardige Rechters kregen nu de kans om een tweede terras te zetten, voor de ingang van de kathedraal, waardoor ze hun totale terrasoppervlakte konden verdubbelen. Tussen het bestaande en het nieuwe terras werd een gangpad van twee meter breed vrijgelaten. “De drie zaken hebben samen de aankleding van de nieuwe terrassen voorzien”, zegt Nicolas Imschoot die al 17 jaar in ’t Vosken werkt. “We wouden geen kakofonie, dus hebben we samen de aankopen van de plantenbakken en dergelijke gedaan. Door het tweede terras kunnen we ongeveer evenveel klanten zetten als voor de crisis, maar dan meer gespreid. We draaien nu break-even, maar belangrijker is dat al ons personeel weer aan de slag kan. Tot september mogen we het nieuwe terras zonder terrastax gebruiken, erna zal het opnieuw bekeken worden, maar we hopen dat ze mogen blijven. Anders is het plein zo leeg.”