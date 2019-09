Parkeerplaats ingepalmd met ligstoelen en speelgoed Erik De Troyer

19 september 2019

18u00 0

Eén parkeerplaats minder vandaag aan station Gent Sint-Pieters vandaag. Het Gents Milieuftont en de kinderrechtencoalitie richtten de parkeerplaats aan het Maria Hendrikaplein in met ligstoelen, een speeltent, speelgoed en een bureau. Ze deden dit in navolging van de actie ‘verover de ruimte’ van autodelen.net. Zij riepen op om deze week elke dag een nieuwe, leukere invulling te geven aan een parkeerplaats om zo aan te tonen dat autodelen de perfecte manier is om een straatbeeld te creëren met minder wagens en meer ruimte voor spelende kinderen.