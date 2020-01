Parkeerboete voor lijkwagen aan kerk Gentbrugge: “Het bedrijf hoeft niet te betalen” Cedric Matthys

06 januari 2020

16u45 54 Gent Iets te ijverige parkeerwachters hebben zaterdagmiddag een lijkwagen op de bon geslingerd. De auto stond voor de kerk van Gentbrugge, waar op dat moment een uitvaart plaatsvond. “Deze fout zetten we uiteraard recht”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

“Ik heb al een honderdtal berichten gekregen van mensen die mijn verhaal amper geloven.” Danny Brossé, zaakvoerder van uitvaartcentrum Brossé-Ter Meersen in Heusden, is nog steeds verbaasd als we hem maandagvoormiddag bellen. Eén van zijn medewerkers vloog zaterdagmiddag op de bon in Gentbrugge. Tijdens een uitvaartplechtigheid parkeerde de man zijn lijkwagen voor de deur van de Sint-Simon en Sint-Judaskerk. Hiervoor moet het bedrijf nu dertig euro ophoesten.

“Ik weiger dat bedrag te betalen”, zegt Brossé. “Ik verzorg al 43 jaar uitvaartdiensten. Nog nooit heb ik dit meegemaakt. Het is gewoonweg schandalig dat de parkeerwachters dit nog maar durven te doen. Waar moeten we ons dan wel parkeren? We kunnen ons toch moeilijk onder de brug van Gentbrugge zetten om de dierbare dan drie kilometer verder te dragen?”

Boete kwijtgescholden

Filip Watteeuw (Groen) liet de situatie intussen onderzoeken. “Dit is uiteraard niet de manier waarop wij mensen willen bekeuren”, zegt de Gentse schepen van mobiliteit. “Er is een fout gebeurd en die zullen we dan ook rechtzetten. We gaan de boete kwijtschelden en kijken hoe we dit soort situaties kunnen vermijden.”