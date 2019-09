Parkbosbruggen vanaf maandag anderhalve week dicht Erik De Troyer

21 september 2019

De gloednieuwe parkbos-fietsbruggen gaan vanaf maandag (23 september) even dicht voor alle fietsverkeer. De Leebeekstraat krijgt een nieuwe rode asfaltlaag om er een fietsstraat van te maken. Daardoor kunnen fietsers er niet meer door en wordt de brug afgesloten. Pas op zaterdag 5 oktober gaat de dubbele brug over de snelweg en de Ringvaart weer open. Er is een fietsomleiding voorzien langs de via de N60 en de R4.