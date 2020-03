Park aan Oude Dokken vangt afval op van binnenstad Jill Dhondt

19u39 0 Gent Aan de Oude Dokken ligt het kersverse Kapitein Zeppospark, dat recent werd opengesteld voor het grote publiek. Door de hevige regen en wind van de voorbije weken belandde er heel wat aangespoeld afval.

In het park zijn enkele medewerkers van Ivago aan het werk om het aangespoelde vuil weg te halen. “Het vuil is niet de schuld van de bezoekers van het nieuwe park”, geeft één medewerker aan. “Wat ze in de binnenstad in het water gooien, spoelt na een tijd hier aan.” De schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckevelt (Groen) geeft aan dat er bij het ontwerp nochtans rekening werd gehouden met aanspoelend vuil. “We hebben een steiger aangelegd en een beplante vooroever. Daarnaast werd het strandgedeelte verhoogd zodat het niet zou overstromen. De maatregel voor het strand heeft effect, maar aan de moeraszones en de helling blijft wel afval liggen. Dat komt ook door de regen en wind van de afgelopen dagen.” Vanaf midden maart zal een veegploeg het park regelmatig onderhouden. Intussen is de stad in overleg met de Vlaams Waterweg om bijkomend drijfvuil te vermijden. Eén van de mogelijke oplossingen zou een net zijn, enkele meters van het strand verwijderd, om afval op te vangen. “Afval vermijden blijft uiteraard de eerste opgave, een proper Gent maken we samen.”