Parcours Sofico Gent Marathon trekt door historische binnenstad Yannick De Spiegeleir

17 januari 2020

17u04 2 Gent In de gebouwen van de Gentse software provider Sofico is vrijdagochtend het nieuwe parcours voorgesteld van de Sofico Gent Marathon op zondag 29 maart. Voor de eerste keer zullen de deelnemers ook door het historisch centrum van de stad lopen.

Naast de passage langs onder meer de Graslei en de Sint-Michielshelling doen de marathonlopers onder meer ook de Ghelamco Arena en het Technologiepark in Zwijnaarde aan waar ook hoofdsponsor Sofico gevestigd is. “Die passage is een leuke extra”, zegt Piet Maes, CTO van Sofico. “Uiteraard is het onze bedoeling om gekender te worden als werkgever in de regio. We groeien sterk en zijn voortdurend op zoek naar talent. Mede door ons kantoor in Tokio, leven de Olympische Spelen ook sterk bij Sofico. We wensen Gentenaar Bashir Abdi het allerbeste toe deze zomer. Wij komen alvast kijken.”

Bashir Abdi, Belgisch recordhouder op de marathon, maakte een kleine uitstap in zijn voorbereiding richting Tokio 2020 om met veel trots Sportaround vzw te komen voorstellen als het officiële goede doel van de Sofico Gent Marathon. “Sportaround ontstond in 2013 in het Gentse. Tijdens sportnamiddagen kregen we kinderen uit kwetsbare buurten aan het bewegen. Ondertussen geeft de organisatie op bijna 50 scholen naschoolse sport, staan we in de zomermaanden op pleintjes met een Sportkar, bieden we buurtsportkampen aan en ontwikkelden we tal van laagdrempelige sportactiviteiten en evenementen. Het is heel fijn om een samenwerking te kunnen aangaan met de Sofico Gent Marathon. Het nieuwe parcours dwars door mijn hometown Gent belooft echt een topervaring te worden voor de vele deelnemers” aldus ambassadeur Bashir Abdi, die zelf niet deelneemt aan de Gent Marathon door zijn drukke voorbereidingsschema op de Spelen.

Het volledige parcours van de Gent Marathon vind je via deze link: https://www.gentmarathon.com/nl/info/parcours/map/.