Par Hasard geeft podium aan kunstenaars om work-in-progress voor te stellen Jill Dhondt

19 augustus 2020

16u26 0 Gent De nieuwe vzw Par Hasard is het geesteskind van theatermaaksters Mira Bryssinck en Laura Vroom, en productieleider Fred Libert. Samen willen ze makers, performers en muzikanten een platform geven om hun work-in-progress te delen.

De eerstvolgende editie van Par Hasard vindt plaats op 5 september onder de noemer Parcourona in het Museum Dr. Guislain. Zeven kunstenaars worden er uitgenodigd en gevraagd om hun prille concepten voor te stellen. Mira, Laura en Fred stippelden een coronaproof parcours uit zodat de bezoekers op een veilige manier kunnen kennismaken met het werk van de kunstenaars in de verschillende ruimtes van het museum. “We hopen zo bij te kunnen dragen aan het dynamische kunstenveld in Gent, en andere artiesten de kans te geven hun werk te delen met een publiek ondanks de moeilijke tijden voor de cultuursector op dit moment.”

De deelnemende artiesten zijn Marijke Pinoy, Daan Wilms, Stefanie Huysmans, Leen Van Dommelen, Audrey Frijns, Ariadna Girones Mata, Simon Raman. Later op de dag volgt een coronaproof concert van de Holy Seven.