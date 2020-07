Papa Jurgen en zoon Willem (8) beleven korte maar onvergetelijke nacht in Ghelamco Arena: “Om 6 uur wakker, rondje rond het veld en ontbijt op bed door Peter Balette” Wietske Vos

03 juli 2020

10u45 0 Gent Jurgen Desmyter en zoon Willem (8) hebben met volle teugen genoten van hun nachtje kamperen op het heilige gras van de Ghelamco Arena. “Het was een hele belevenis, zeker voor Willem. Hij was al om 6 uur op. En we kregen ontbijt aan de tent, gebracht door voormalig hulptrainer Peter Balette.”

Zelfstandig IT-projectmanager Jurgen Desmyter uit De Pinte is alweer aan het werk als we hem spreken, maar hij geniet nog volop na van zijn verblijf in de Ghelamco Arena. Als winnaar van de wedstrijd die touroperator TUI samen met KAA Gent uitschreef, mocht hij samen met stiefzoon Willem overnachten in een tent zowat op het voetbalveld van de Ghelamco Arena.

Beetje schuchter

“Toen we hoorden dat we gewonnen hadden, ging ik ervan uit dat we een van de gelukkigen waren”, vertelt Jurgen. “Toen we aankwamen, bleek dat wij de enigen waren, en was er volop aandacht voor ons: we werden gevolgd door een camera, er was een steward, iemand van de club sprak met ons, er was iemand van TUI… Een heel ontvangstcomité, waar Willem ook een beetje schuchter van werd.” Vader en zoon kregen een rondleiding door alle kleedkamers, de persruimte, de spelersingang, de zone voor bezoekers met een beperking… en mochten even in de chique vipzetels zitten.

In restaurant Horseele vond Willem alles lekker, maar het meest fantastische was toch wel dat hij een cola mocht drinken. Dat mag hij bijna nooit, dus dat verkoos hij boven een alcoholvrije cocktail Papa Jurgen Desmyter

Vervolgens ging het richting restaurant Horseele, waar Jurgen en Willem een diner aangeboden kregen. Ondanks zijn jonge leeftijd genoot Willem van de exquise hapjes. Jurgen: “Het was voor hem de eerste keer in een sterrenrestaurant, dus dat was een hele belevenis. Bij veel dingen vroeg hij hoe hij het moest eten, bijvoorbeeld bij de babyrivierkreeftjes. Hij vond alles lekker, maar het meest fantastische vond hij toch wel dat hij een cola mocht drinken. (lacht) Dat mag hij bijna nooit, dus dat verkoos hij boven een speciale, alcoholvrije cocktail.”

Babbelen in de tent

Na het restaurant volgden nog enkele interviews, waardoor vader en zoon pas om 23.15 uur in de tent kropen. “Ik wilde direct gaan slapen, maar Willem bleef maar babbelen”, lacht Jurgen. “En om 6 uur vanmorgen (vrijdag, red.) was hij al wakker. ‘Ik ga de rits opendoen en een rondje rond het veld lopen’, zei hij. En dat hebben we gedaan.”

Peter Balette

Daarna volgde nog een uitsmijter: het ontbijt werd aan de tent gebracht door niemand minder dan kersvers technisch directeur van KAA Gent Peter Balette, tot voor kort assistent-trainer. “Koffie, chocomelk voor Willem, broodjes… het was in orde.”