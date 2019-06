Panthers Store sluit en houdt uitverkoop: exclusieve sneakers met fikse kortingen Jeffrey Dujardin

10 juni 2019

11u37 0 Gent Panthers Store in de Gentse Vlaanderenstraat houdt een totale uitverkoop, de winkel kondigde aan dat ze gaan sluiten. Tot eind juli kan je er terecht voor exclusieve sneakers met een fikse korting. Goed en slecht nieuws dus voor de sneakerfanaten.

Na meer dan zes jaar heeft Panthers Store besloten hun winkel te sluiten. “We willen ons meer focussen op de online verkoop en de winkels in Brussel”, klinkt het. Slecht nieuws voor de sneakerfanaten in Oost-Vlaanderen, maar gelukkig is er een keerzijde aan het verhaal. De winkel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg. Dus wil je nog snel exclusieve of speciale sneakers in je schoenkast, het is de moment. De kortingen lopen op tot maar liefst 70 procent. Naast de sneakers vind je er ook kledij van merken zoals Nike, Champion en Fila. Tot eind juli blijft de winkel open. Dan is het tijd voor een afscheidsfeestje, in stijl.