Pannenkoekenzondagen komen terug naar boekencafé Le Bal Infernal Jill Dhondt

14 januari 2020

17u38 0 Gent Vanaf februari start het Gentse boekencafé Le Bal Infernal terug met pannenkoekendagen op zondag. Eender welke Gentse vereniging krijgt dan de kans om hun werking of evenement te promoten aan de hand van een pannenkoekenbak.

Het tweedehands boekencafé geeft verenigingen uit het Gentse voor het vijfde jaar op rij de kans om pannenkoeken te verkopen op zondagnamiddag. Hun doel is om organisaties een platform en een financieel duwtje in de rug te geven. Elke vereniging is welkom, of de leden nu jong of oud, sportief of creatief ingesteld zijn. De opbrengst van de pannenkoekenverkoop mag de vereniging volledig zelf houden.

Wie interesse heeft kan een mailtje sturen naar info@lebalinfernal.be. Vermeld daarbij voor welke je vereniging je pannenkoeken wil bakken en waaraan de inkomsten besteed zullen worden.