Pannenkoekenhuis Gwenola in de Donkersteeg wordt klerenwinkel Vertigo Sabine Van Damme Erik De Troyer

01 augustus 2020

15u08 0 Gent Wanneer de winkel open gaat is nog niet duidelijk, maar de affiches hangen er wel al. Het Bretoens pannenkoekenhuis Gwenola in de Donkersteeg wordt een winkel voor herenkledij van het merk Vertigo.

Gwenola was veruit het bekendste pannenkoekenhuis in Gent. Marie-Christine Rogiest was al even bekend, als eigenaar en bezielster van de Bretoense pannenkoeken in Gent. Haar ouders waren de Gwenola in de Volderstraat in de jaren ’60 gestart. Marie-Christine stapte mee in de zaak en nam ze over. Ze startte al snel een tweede vestiging in de Donkersteeg, die zo mogelijk nog bekender werd dan de zaak in de Volderstraat. Maar Marie-Christine werd ziek en overleed in de zomer van 2017. Ze zou 70 worden, maar was nog heel actief. Haar familie en haar personeel – ook zo goed als familie geworden – probeerden de zaak in de Volderstraat nog een tijdlang open te houden, maar zonder Marie-Christine was het niet meer hetzelfde. Gwenola sloot definitief, een overnemer werd niet gevonden.

Vandaag staat het pand in de Volderstraat nog steeds leeg, maar in de Donkersteeg komt er beweging. Aan de typische buitenkant van de zaak en aan het interieur is nog niks veranderd, maar voor het raam hangt wel een grote affiche van Vertigo. Wanneer deze klerenzaak voor heren effectief de deuren zal openen is niet duidelijk. Vertigo heeft vandaag al vestigingen in Brugge, Sint-Martens-Latem en Waregem.