Paniek



Kurt Burgelman

21 juli 2019

De eerste 3 dagen van de Gentse Feesten zitten er alweer op en ik voel al een lichte paniekaanval opkomen. Niet dat ik het benauwd krijg in grote menigten – al ben ik blij dat mijn GF zich vooral op het podium en niet ervoor afspelen – maar wel omdat de F.O.M.O. opsteekt, de fear of missing out. Tot nu toe heb ik vooral de Feesten optredend en op terrassen hangend doorgebracht. Ik vrees dat ik voor het zoveelste jaar op rij niet veel van het immense culturele aanbod zal proeven, alle goede voornemens ten spijt. Zaterdag heb ik wel een klein stukje van het optreden van ‘Wijze Gentenaar’ Bart Devaere op de Groentemarkt meegemaakt en ik zag dat het goed was. Na een gin tonic in de Hoogpoort – ik moet die straat zien te vermijden als ik haastig ben – trad ik zelf op in een afgeladen whiskykelder Glengarry aan het Sint-Baafsplein. Dank aan al die mensen samen met mij de hitte trotseerden. Na het werk wou ik, zoals mijn professionele aard dat vraagt, direct naar huis maar dat was buiten mijn madam gerekend. Die hoorde boven op het plein dansbare ritmes en ondergetekende kon ofwel voortaan als janet door het leven gaan, ofwel mee gaan dansen. Deejay van dienst was Daddy Cool, die ik al jaren als Geert Van de Velde tot mijn vrienden mag rekenen. Geert is net als ik al eventjes de 40 voorbij maar dat deerde het jonge volkje niet. Strakke set, chapeau! In de loop van de week wil ik zeker nog eens naar de café chantant in de St-Godelievekring in Wondelgem, daar spelen mijn maten Jan, Hubert en Wim Gentse klassiekers. Al wie de roots van de GF wil meemaken, moet daarheen! Woensdag sta ik om 19u20 op de eerste rij op de Groentemarkt want dan speelt mijn copain en gouden stem Chris Corn daar. De paniek neemt af, er zijn nog 7 dagen…