Panelen van Lam Gods mogen dan toch in de tentoonstelling MSK Erik De Troyer

11 december 2019

15u38 2 Gent De gerestaureerde panelen van ‘De aanbidding van het Lam Gods’ mogen dan toch gebruikt worden tijdens de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ in het MSK. Even leek daar onzekerheid over toen de stad en de kerkfabriek een openlijke ruzie kregen over de kostprijs van de renovatie van de Sint-Baafskathedraal.

De stad wou in die extra factuur niet tussenkomen en dus dreigde de kerkfabriek ermee om de panelen niet in de tentoonstelling te laten opnemen. Dat zou een fikse aderlating geweest zijn voor de prestigieuze tentoonstelling. Er werd zelfs even een communicatiestop ingeroepen maar intussen zijn de plooien gladgestreken. “De bruikleenovereenkomst is getekend”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir (Open VLD). “We bekijken in het college het dossier over de verbouwing van Sint-Baafs opnieuw.”

Volgens kanunnik Ludo Collin heeft de discussie over de kostprijs van restauratie nooit meegespeeld. “Die bruikleenovereenkomst werd een jaar geleden afgesproken en is nu gewoon getekend zoals voorzien”, zegt hij.