Pand vroeger sterrenrestaurant wordt verkocht maar bekende traiteur blijft

Erik De Troyer

18 augustus 2020

18u46 0 Gent Het pand van het vroegere sterrenrestaurant C-Jean in de Cataloniëstraat in Gent staat te koop. Sinds 2013 is daar de traiteur Kookpunt gevestigd. “Kookpunt kan blijven”, zegt Filip Van Thuyne.

C-Jean was jarenlang één van de weinige toprestaurants in Gent. Het restaurant werd opgericht in 1985, aanvankelijk als een bescheiden bistro. Tegen 2006 evolueerde het naar een gastronomisch restaurant. Jason Blanckaert stond er achter de kookpotten en een jaar later was de eerste Michelinster een feit. In 2011 startte Blanckaert zijn eigen zaak en moest C-Jean op zoek naar een nieuwe kok. De Michelinster ging verloren. Begin 2013 kondigde Van Thuyne aan dat het restaurant sloot. In de plaats kwam traiteurzaak Kookpunt, gerund door dochter Eline.

“Dat het pand nu te koop staat is voor ons normaal gezien geen probleem”, zegt Van Thuyne. “De eigenaar van het pand wil verkopen maar wij mogen wel blijven. Gelukkig maar.”

Wie het pand wil kopen zal wel stevig in de geldbuidel moeten tasten: de vraagprijs is 1,8 miljoen euro.