Panathlon zet Nina Derwael in de bloemetjes: “Rolmodel voor de jonge sporter” Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

17u50 0 Gent In het ICF aan het Sint-Pietersplein in Gent heeft Panathlon Vlaanderen donderdagavond wereldkampioene gymnastiek Nina Derwael bekroond tot ambassadeur. Ook haar mama Marijke Lammens en coach Marjolie Heuls werden gehuldigd.

Panathlonclub Gent is een netwerkplatform voor ambassadeurs van de sport die gezondheid én ethiek hoog in het vaandel dragen. Derwael, die onlangs in het Duitse Stuttgart voor de tweede maal wereldkampioene werd, ontving haar erkenning als ambassadeur uit handen van Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!-onderwijs. “Nina is een rolmodel voor duizenden sportende kinderen”, aldus Verdyck. Nina nam de bekroning met veel plezier in ontvangst.

Ook Marijke Lammens kreeg de Panathlon Erkenning uit handen van Sportschepen Sofie Bracke (Open VLD). “Mama’s en bij uitbreiding ouders en grootouders vervullen een belangrijke opdracht bij het warm maken van kinderen voor sport en staan hen bij tijdens successen én ontgoochelingen.”

Tanja Moens was verheugd om als vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen maar ook als jarenlang lid (en past voorzitter) van Panathlon Gent, coach Marjorie Heuls te mogen feliciteren met het succes van haar atletes. “Het succes van Nina en de andere meisjes is niet enkel het werk van een coach, maar evenzeer van een belangrijke groep experten, verzorgers en begeleiders die geleid hebben tot de successen. Nu staat opnieuw een grote uitdaging voor de boeg met de spelen van Tokio volgend jaar”, onderstreepte Heuls in haar dankwoord.

Pierre Zappelli internationaal president van Panathlon was verheugd vast te stellen dat de Panathlon Verklaring die in 2004 hier te Gent werd voorgesteld ondertussen na 15 jaar nog steeds een bron is van inspiratie voor sport en sportbeleid. Naast het IOC, Sport Accord hebben meer dan 30 internationale sportfederaties Panathlon erkend.

De avond werd afgesloten met een exposé door Dr Bram Constandt, postdoctoraal onderzoeker aan Ugent en bestuurder bij het ICES (Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport), over het management van ethiek in voetbalclubs. Hij onderstreepte daarbij de positieve effecten van een ethische kader waarbij niet enkel het clubbestuur maar ook coaches als rolmodel een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot een ethisch klimaat.