Palestijns kunstwerk siert bushalte Aziëstraat Sabine Van Damme

10 oktober 2019

18u39 0 Gent Gedaan met wachten voor een saaie muut. De Palestijnse street-art kunstenaar Belal Khaled heeft de hele muur achter de bushalte bewerkt. De man groeide op in de Gazastrook en maakt nu overal ter wereld muurschilderingen.

Khaled kwam naar Gent op uitnodiging van de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM). Hij is bedreven in kalligrafie en graffiti, en heeft een eigen graffititeam, Gaza Graffiti. Hun bekendste werk is een kunstwerk van 20 op 15 meter in de bezette Gazastrook. Maar de meeste kunstwerken staan op kapotte gebouwen, ingestort na Israëlische aanvallen. Dat is ook de insteek van de werken: vechten met kunst, niet met wapens. Vandaag maakt hij overal ter wereld kunstwerken, om zo zijn verhaal te vertellen. Het werk in de Aziëstraat bestaat uit Arabische tekens in kalligrafie.