Pakjesbezorger scheldt agente uit voor hoer: 46 uur werkstraf Cedric Matthys

23 juni 2020

11u19 3 Gent Een 24-jarige pakjesbezorger is dinsdagvoormiddag veroordeeld tot 46 uur werkstraf. De man kreeg in eerste aanleg vier maanden cel en een boete van 400 euro, maar hoopte dat in beroep excuses zouden volstaan. Hij vroeg bij de behandeling van de zaak eind mei de opschorting. De rechtbank acht in dat geval de feiten bewezen, maar geeft geen straf. Het hof ging hier evenwel niet op in.

De feiten waar S.K. voor terechtstond speelden zich af in juni 2018. De beklaagde reed in de Bagattenstraat in centrum Gent, maar negeerde het eenrichtingsverkeer. Politieagenten lieten hem stoppen, waarop de pakjesbezorger meteen agressief reageerde. Hij schopte tegen de combi en noemde een vrouwelijke agente ‘pu­tain’, wat Frans is voor ‘hoer’. De beklaagde ging op de bon wegens weerspannigheid en smaad aan de politie. Hij excuseerde zich in beroep voor zijn gedrag, maar kreeg alsnog 46 uur werkstraf.