Paden van pepers leiden je naar de Peperstraat, naar restaurant Peper Jill Dhondt

28 augustus 2020

18u15 0 Gent Restaurant Peper is een soort van buurthuis geworden voor veel omwonenden. Filip Standaert, één van hen, kwam op het idee om samen met zijn dochter Lolita pepers te krijten op de stoep van hun huis naar het restaurant. Hopen andere kinderen sloten zich vrijwillig aan, waardoor er nu van overal in Gent peperpaden naar de Peperstraat leiden.

“Het is begonnen met mij en mijn dochter”, zegt Filip geamuseerd. “We wonen in de Rabotstraat en mijn werk ligt in de Peperstraat. Ik passeer dus elke dag langs restaurant Peper, dat intussen een ontmoetingsplek is geworden in de buurt. We vonden het fantastisch toen Stefanie en Philip hun restaurant openden. Zo een plek waar je kan lunchen met collega’s en genieten met vrienden, hadden we nog niet in de buurt. Nu er zo weinig volk loopt op straat, wouden we hen graag steunen met een leuke actie. Waarom geen pad van pepers, dachten we.”

Alle pepers leiden naar de Peperstraat

“We hadden nog geen drie tekeningen gezet, of er ging al een raam open boven ons hoofd. Een buurvrouw en haar kinderen wouden graag mee tekenen. Kort erna passeerde een man met zijn kinderen op de fiets, zij zijn dan ook op de kar gesprongen. Hoe langer we aan het tekenen waren, hoe meer buurtbewoners zich aansloten. Intussen is er al een pad van aan het Gravensteen, de Poel, het Prinsenhof en de Duizend Vuren naar hier. Mijn dochter en haar vriendin hebben zelf een ‘peprapad’ aangelegd voor de deur.”

Stefanie en Philip konden niet dankbaarder zijn voor de actie. “We zijn heel content dat Filip en andere buurtbewoners dit voor ons willen doen”, zegt Philip. “Het is voor iedereen een moeilijke periode, dus elke steun is welkom. Hoe meer pepers, hoe beter!”