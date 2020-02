Padel ook op de Blaarmeersen? Sabine Van Damme

04 februari 2020

09u20 0 Gent De sport padel is tegenwoordig zo populair, dat de stad overweegt om ook padelterreinen op de Blaarmeersen te installeren.

Padel houdt het midden tussen tennis en squash, en is enorm populair. Gent had met de padelclub in Gentbrugge een van de eerste clubs van het land, en ook nog steeds een van de grootste. Sinds kort heeft ook de Gantoise aan de Watersportbaan enkele padelvelden. “Maar de sport is zo populair dat er steeds meer vraag is naar velden”, zegt sportschepen Sofie Bracke. “Terwijl tennis iets gedaald is in populariteit. We zullen kijken of het mogelijk is om enkele padelvelden aan te leggen binnen de bestaande tennisinfrastructuur op de Blaarmeersen.”